Стоматолог Антипенко: белое и плотное пятно на языке может намекать на рак

Специалист уточнил, что здоровый язык должен быть розовым и без каких-либо пятен и налётов. Но если они есть, то лучше не паниковать, а просто обратиться к врачу.

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После диагностики он сможет либо заявить, что всё хорошо, либо назначить лечение болезни, которую удалось поймать пораньше.

Стоматолог Алексей Антипенко рассказал, на какие признаки нужно обращать внимание, когда осматриваешь язык.

Среди них:

Белое и уплотнённое пятно означает предраковое состояние. Оно возникает, когда в одном и том же месте постоянно происходит травма, например, укус или край зуба, пломбы, коронки ранят язык. Место травмы твердеет и в худшем случае может привести к раку.

Небольшая язвочка — герпес, герпетический стоматит.

Гладкий лакированный язык — дефицит витаминов и микроэлементов, особенно B12 и железа.

Алый и зернистый язык — скарлатина.

Сухой с трещинами — диабет.

Толстый белый налёт плюс жжение — кандидоз. Такой налёт бывает, если налегать на сладкое и молочные продукты. Но тогда его можно просто потереть, и налёт пропадёт. А вот если под ним оказывается не язык, а раневая поверхность — то дела не очень хороши.

Коллегу дополнил и онколог Иван Карасёв. По его словам, есть ещё несколько видов налёта, на которые следует обращать пристальное внимание.

Белый налёт указывает на диабет и нарушение микрофлоры во рту или кишечнике. Серый — на гастрит, причём вместе с этим могут быть ещё и боли после еды, сухость во рту или, наоборот, повышенное слюноотделение. Жёлтый налёт — обилие зубного камня у курильщиков и проблемы с оттоком желчи. Коричневый налёт — хронические болезни ЖКТ, которые могут быть ещё и комплексными, например, страдают желудок и жёлчный одновременно, говорит эндокринолог Игорь Магеря.