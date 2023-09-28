Онколог назвал причину, по которой сложно заметить рак груди

«Риск рака груди возрастает у людей с ожирением, вредными привычками, проблемами с питанием, с гормональными нарушениями и заболеваниями щитовидки, проблемной гинекологией. И главное — обязательно нужно заниматься самообследованиями, самой себе пальпировать молочные железы. И когда женщина будет делать это еженедельно, она будет знать структуру тканей молочной железы, и если что-то появится, конечно же, это заметит. И не надо сидеть дома и ждать, что само пройдёт, лучше обратиться к специалисту», — предупредил Тенгиз Аллахяров.