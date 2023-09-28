Онколог назвал причину, по которой сложно заметить рак груди
Рак груди обычно протекает бессимптомно, поэтому его так сложно обнаружить. Об этом «Клопс» рассказал врач онколог-маммолог Тенгиз Аллахяров.
«Рак груди протекает бессимптомно — ничего не болит, заболевание не даёт о себе знать. Обычно опухоли женщины находят самостоятельно, и чаще всего случайно, либо на УЗИ, либо на маммографии. Если девушка не проходит профилактические обследования, не показывается врачу, риск только выше», — предупредил онколог.
По словам врача, в первую очередь нужно выработать привычку регулярно самообследоваться. Немаловажен и образ жизни.
«Риск рака груди возрастает у людей с ожирением, вредными привычками, проблемами с питанием, с гормональными нарушениями и заболеваниями щитовидки, проблемной гинекологией. И главное — обязательно нужно заниматься самообследованиями, самой себе пальпировать молочные железы. И когда женщина будет делать это еженедельно, она будет знать структуру тканей молочной железы, и если что-то появится, конечно же, это заметит. И не надо сидеть дома и ждать, что само пройдёт, лучше обратиться к специалисту», — предупредил Тенгиз Аллахяров.