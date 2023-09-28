Названы популярные ошибки при лечении насморка

Сосудосуживающие капли и антибактериальные препараты не помогают при лечении насморка, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, также при насморке не стоит сильно сморкаться, поскольку это может привести к воспалению слуховой трубы.

© News.ru

"Когда у человека при насморке много слизистых выделений, многие пользуются сосудосуживающими каплями. Это неправильно, потому что слизистая очень увлажнена и такие капли плохо действуют. Нужно эвакуировать то содержимое, которое находится в полости носа, носоглотке и пазухах. В таком случае нужно отмывать слизистую. Это самая основная ошибка", — сказал Зайцев.

Врач добавил, что необращение к доктору затягивает лечение, появляется фактор упущенного времени и заболевание из острого периода переходит в подострый, затем в хронический, а тогда с инфекцией бороться очень тяжело. Здесь уже может возникнуть необходимость хирургической операции, когда нужно оперировать носовую раковину или перегородку носа.