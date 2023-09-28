Врач назвала опасные ошибки при лечении простуды

Прием антибиотиков, неправильное питание и нахождение в душных помещениях ухудшают состояние человека при простуде, заявила врач Татьяна Шаповаленко.

«Нельзя принимать антибиотики при первых признаках простуды», – сказала Шаповаленко в эфире телеканала «Россия 1».

Антибиотики негативно влияют на состояние ЖКТ, объяснила врач. Более того, в дальнейшем это может снизить восприимчивость вредоносных бактерий ко всей группе препаратов. Принимать антибиотики можно только по назначению доктора в случае, если простуда усугубилась бактериальной инфекцией.

Еще одна ошибка при лечении простуды – отсутствие проветривания помещений. Из-за этого в комнатах скапливаются вирусы, что чревато дополнительным заражением. А отек верхних дыхательных путей в условиях нахождения в душном помещении может вызвать у пациента ощущение нехватки воздуха.