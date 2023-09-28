Рак предстательной железы опасен тем, что его симптомы проявляются на поздних стадиях. Больной испытывает сильную слабость, боль в костях, в моче может появляться кровь. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-уролог, эндоуролог Карен Мкртчан.

По словам специалиста онкологические симптомы зачастую успешно «маскируются» под другие заболевания, поэтому выявить их удаётся лишь на 3-4 стадии, когда прогноз для пациента становится неблагоприятным. Это также верно для рака предстательной железы.