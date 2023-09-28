Врач Южнова: жировую болезнь печени можно определить по дискомфорту в животе. Некоторые заболевания достаточно просто узнать по симптоматике. Например, чувствует человек, что у него поднимается температура, появляются боль в горле, сопли, кашель — и вот он уже может сам поставить себе очень примерный диагноз — ОРВИ. Ясное дело, что тип инфекции будет определять врач, но в этом случае хотя бы есть ярко выраженные симптомы. А некоторые патологии, такие как жировая болезнь печени, могут скрывать своё присутствие очень долго. Рассказываем, как её можно вычислить.

Жировая печень: как понять, что с органом что-то не так

Как объяснила порталу «МедикФорум» врач-гепатолог Алла Южнова, жировую болезнь печени иначе называют стеатозом. При нём орган накапливает жир, и со временем печень необратимо повреждается. Возникают самые разные осложнения, которые могут привести к печёночной недостаточности и даже к развитию рака.

При этом на ранних стадиях стеатоз обычно вообще почти не проявляется, отмечает Южнова. Впрочем, есть сигналы, которые не стоит игнорировать. Это:

дискомфорт в животе;

внезапная потеря веса;

усталость;

увеличенная печень.

Конечно, симптомы неспецифические, однако они могут служить поводом сходить к врачу и полноценно обследоваться. И уже на медосмотре специалист легко сможет обнаружить болячку, если таковая имеется. По этой же причине, кстати, не стоит пропускать плановую диспансеризацию.

Если жировая болезнь прогрессирует и развивается неалкогольный стеатогепатит или цирроз печени, то могут возникнуть симптомы, игнорировать которые уже едва ли получится:

постоянная боль в животе;

вздутие (асцит);

синяки и кровотечения;

слабость и усталость;

зуд;

желтуха;

изменения в психике;

кровотечение в ЖКТ, чёрный стул и рвота с кровью;

изменения кожи.

Гепатолог подчеркнула: далеко не у всех людей поздняя стадия жировой болезни прогрессирует, и процесс можно обратить вспять, если начать вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.

Привычки, которые убивают печень

К слову, об этих самых вредных привычках. Одной из ключевых можно назвать нездоровое питание. Если часто есть пищу с трансжирами и «плохим» холестерином, то вред печени будет нанесён серьёзный.

Кроме того, переедание обычно приводит к образованию лишнего веса, а ожирение само по себе утяжеляет течение любых заболеваний.

Другая вредная привычка — постоянные попытки заниматься самолечением. Регулярный приём антибиотиков, обезболивающих и прочих таблеток может вызвать развитие токсического гепатита.