Назван симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака

Исследователи из университетов Суррея и Оксфорда, оценив данные более 40 тысяч человек, выявили первые тревожные признаки, которые часто предшествуют онкологии.

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Как пишет Pronews.gr, ссылаясь на медиков, пациенты отмечают резкую потерю веса без особых усилий примерно за два года до того, как им диагностируют опасный недуг. Такая связь была установлена между похудением и раком поджелудочной железы.

Кроме того, у ряда людей незадолго до обнаружения недуга фиксировалось повышение сахара в крови. При этом диабета у таких пациентов не было.

Как отметил онколог и хирург Иван Карасев, рак поджелудочной - это один из самых агрессивных видов онкологии.

"Пятилетняя выживаемость при этом типе составляет всего 5 процентов. Недуг плохо диагностируется и еще хуже лечится", - отметил врач, подчеркнув, что сложность при этом виде рака заключается еще и в том, что поджелудочная - это орган, который отвечает сразу за два жизненно важных направления в нашем организме: пищеварение и контроль инсулина.

Онколог также подчеркнул, что ряд серьезных исследований выявили связь между крепким иммунитетом и защитой от различных опасных заболеваний.

"На данный момент мы точно знаем, что есть дисбаланс, который приводит к снижению иммунитета, вызывает рак и даже влияет на наше настроение", - предупредил Карасев.