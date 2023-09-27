Где нельзя хранить таблетки

Многие россияне предпочитают хранить таблетки и лекарства в ванной или на кухне, однако это неправильно, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, в этих помещениях отмечается высокий уровень влажности и постоянно изменяющаяся температура. В таких условиях лекарственные препараты могут стать токсичными.

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Хирург-офтальмолог Михаил Коновалов отмечает, что хранить таблетки в ящике над плитой нельзя. Под воздействием высоких температур препараты могут разрушиться или изменить свои свойства, что сделает их неэффективными или потенциально опасными для здоровья. Особенно опасно хранить над плитой сиропы, капли, спреи и таблетки в желатиновой оболочке. В свою очередь врач-кардиолог Герман Гандельман советует не хранить лекарства в ванной комнате, так как там высокая влажность.

Влажность для таблеток тоже плоха. Особенно для твердых таблеток. При этом не важно, храните ли вы их над или под раковиной, — отметила Малышева.

Врач-иммунолог Андрей Продеус считает, что худшее место для хранения лекарств — это подоконник. Он подчеркнул, что таблетки и спреи подвергаются нагреву под воздействием солнечных лучей, а также батареи, чаще всего устанавливаемой под подоконником. Кроме того, это одно из самых легкодоступных мест для детей.