Врач назвала неожиданную причину сонливости и раздражительности

Сонливость, раздражительность и другие неприятные состояния могут возникать из-за гормонального сбоя, предупредила эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. Эту неожиданную причину плохого состояния врач назвала «Ленте.ру». По ее словам, сонливость, раздражительность, усталость и апатия — симптомы, с которыми изредка сталкиваются многие люди. Однако если человек постоянно их испытывает, и это начало серьезно влиять на его жизнь, это может говорить о гормональном дисбалансе. Например, продолжила она, постоянное ощущение сонливости и усталости даже при достаточном отдыхе может быть связано с нехваткой мелатонина и кортизола, которые регулируют цикл сна и бодрствования.