В России выросла заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю

Заболеваемость COVID-19 в России за прошедшую неделю выросла на 22,3%, сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Увеличение количества заболевших зафиксировано в 74 субъектах РФ, число госпитализаций возросло в 47 субъектах.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 10 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,3%, — говорится в сообщении.

Оперштаб отмечает, что количество выздоровевших за этот же период увеличилось на 41,9%. При этом за неделю от коронавирусной инфекции в России скончались 24 человека.

Ранее бывший главный санитарный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщал, что в России до конца года обязательно поднимется заболеваемость коронавирусом и гриппом. При этом он подчеркнул, что пандемии COVID-19 не случится. По словам врача, это нормальный процесс, от которого никак не избавиться.