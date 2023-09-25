Врач развеяла популярный миф о пользе сетки из йода

«Конечно, при нанесении сетки из йода какое-то количество вещества всасывается. Но при нанесении йода на кожу невозможно рассчитать, сколько йода попадает в организм. Имеет значение и то, в каком виде будет йод, — спиртовой раствор или мазь, какая площадь покрытия, какая температура воздуха и поверхности кожи. Все это может влиять на всасывание, и все это слишком сложно учесть», — объяснила Катхурия.