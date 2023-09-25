Боль в затылке — это неприятный симптом, который может возникать по разным причинам.

Одной из основных является перенапряжение мышц шеи. Они постоянно находятся в тонусе, чтобы удерживать голову в ровном положении. Часто эти мышцы могут перенапрягаться, из-за чего и возникает боль.

Также причиной может быть плохая осанка: из-за сутулости возникает неправильная нагрузка на мышцы шеи и плеч. Это приводит к их усталости и неприятным ощущениям.

Кроме того, такие симптомы могут возникнуть из-за нервного напряжения. При стрессе мышцы непроизвольно сокращаются, что также вызывает боль.

Чтобы избавиться от неприятных ощущений в затылке, нужно следить за осанкой, делать перерывы при долгой работе за компьютером, выполнять упражнения для расслабления мышц шеи и плеч.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.