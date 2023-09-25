Почему болит затылок и что с этим делать: видео
Боль в затылке — это неприятный симптом, который может возникать по разным причинам.
Одной из основных является перенапряжение мышц шеи. Они постоянно находятся в тонусе, чтобы удерживать голову в ровном положении. Часто эти мышцы могут перенапрягаться, из-за чего и возникает боль.
Также причиной может быть плохая осанка: из-за сутулости возникает неправильная нагрузка на мышцы шеи и плеч. Это приводит к их усталости и неприятным ощущениям.
Кроме того, такие симптомы могут возникнуть из-за нервного напряжения. При стрессе мышцы непроизвольно сокращаются, что также вызывает боль.
Чтобы избавиться от неприятных ощущений в затылке, нужно следить за осанкой, делать перерывы при долгой работе за компьютером, выполнять упражнения для расслабления мышц шеи и плеч.
Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.
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