Назван неожиданный признак развития рака пищевода

Повышенный уровень онкомаркера РЭА (раковый эмбриональный антиген) может указывать на развитие рака пищевода и других онкологических заболеваний, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, при его повышении необходимо пройти ряд обследований, с помощью которых можно подтвердить или опровергнуть наличие опухолей в организме.

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Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что РЭА — это специальный белок, который относится к числу онкомаркеров. Он активен на ранней стадии развития эмбриона и отвечает за формирование пищеварительной системы у ребенка. Пик его работы приходится на восьмую неделю беременности. После рождения человека РЭА перестает вырабатываться, так как необходимость в активном делении клеток отсутствует.

РЭА нужен в эмбриональном периоде, потому что клетки растут. Нужно быстро создать все органы. Во взрослом периоде его повышение говорит о том, что какие-то клетки начали расти неумеренно быстро. Обычно это раковые клетки, — уточнил Продеус.