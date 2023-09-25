Врач: почему генетическое исследование не дает прогноз развития болезни

Между расшифровкой генов и заключением о предрасположенности к заболеванию нельзя ставить знак равенства. Об этом рассказал врач Максим Терский.

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Эксперт пояснил, что генетическое тестирование действительно позволяет определить, относится ли пациент к группе риска по тому или иному заболеванию, но не дает оснований для прогноза в отношении реализации этого риска у конкретного человека.

Для прогноза развития заболевания требуется проанализировать не только геном, но и возможную трансформацию генетической информации на уровне синтеза белка, работы клетки, межклеточного взаимодействия.

Терский добавил, что есть моногенные, то есть врожденные заболевания, которые генетическое тестирование определяет вполне однозначно. Но также есть группа многофакторных заболеваний, на развитие которых влияет не только генетика, передает РИАМО.