Отек ноги и еще два верных признака тромбоза
Флеболог Кудинова: люди старше 40 лет подвержены риску тромбоза.
Осень — опасное время для здоровья. И дело даже не в сезонных простудах. В этот период обычно впервые проявляются или обостряются опасные хронические болячки. Одно из них — тромбоз, который порой приводит к летальному исходу. Признаки тромбоза перечислила хирург-флеболог Санкт-Петербургской клинической больницы РАН Елизавета Кудинова.
Кому грозит тромбоз
Тромбоз возникает, когда кровяной сгусток прикрепляется к стенке вены или сосуда и нарушает кровоток. Эта проблема опасна тем, что тромб может оторваться, попасть в лёгкие, закрыть просвет артерии и привести к дефициту кислорода. Такое случается нередко и, увы, опасно для жизни, отметила Кудинова.
Кто в группе риска:
- люди старше 40 лет,
- пациенты старше 70 лет из-за наличия других хронических заболеваний,
- женщины во время деторождения,
- больные онкологией.
3 признака тромбоза
Если вы подозреваете у себя тромбоз, можно наведаться к УЗИ-специалисту, чтобы сделать ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей, отметила флеболог. Есть состояния, при которых это нужно сделать обязательно. Вот основные признаки тромбоза:
- отёк нижней конечности с одной стороны,
- интенсивные или незначительные мышечные боли, которые усиливаются при ходьбе или стоянии,
- состояние гиперемии.
Если у вас совпало хотя бы два из этих признаков, не стоит медлить — идите к врачу, а если самочувствие совсем неважное — вызывайте скорую, предупредила Кудинова.
Что нужно для профилактики тромбоза
Движение — жизнь. Этот принцип в полной мере работает с тромбозом. Снизить риск заболевания помогает активность, здоровый сон и отказ от вредных привычек — алкоголя, курения и психоактивных веществ, из-за которых обычно и сужаются сосуды.
Это всё база, а в дополнение к ней стоит поддерживать питьевой режим и употреблять достаточное количество растительных продуктов и клетчатки, сказала эксперт телеканалу «Санкт-Петербург».
Как понять, что у меня тромбы: 3 лайфхака
Тромбы не всегда смертельно опасны. Всё зависит от их местоположения. Например, поверхностные сгустки ни к каким серьёзным проблемам не приводят. Зато тромбоз глубоких вен может нанести весомый урон здоровью.
Британский профессор Марк Уайтли назвал три упражнения для быстрой проверки наличия тромбов в глубоких венах:
- встаньте на цыпочки. Если у вас есть тромб в голени, вы поймёте это по болезненным ощущениям в икрах. Дискомфорт будет внезапным, но, скорее всего, в течение нескольких часов или суток начнёт прогрессировать;
- покашляйте так, чтобы напряглись мышцы пресса. Если в процессе появилась боль в ноге, значит, тромб есть.
- лягте на спину, согните ноги в коленях и пусть кто-нибудь потянет вашу стопу в противоположном направлении. Резкая боль от сдавливания вен мышцами указывает на то, что тромб у вас есть уже как минимум двое суток.