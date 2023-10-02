Отек ноги и еще два верных признака тромбоза

Флеболог Кудинова: люди старше 40 лет подвержены риску тромбоза.

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Осень — опасное время для здоровья. И дело даже не в сезонных простудах. В этот период обычно впервые проявляются или обостряются опасные хронические болячки. Одно из них — тромбоз, который порой приводит к летальному исходу. Признаки тромбоза перечислила хирург-флеболог Санкт-Петербургской клинической больницы РАН Елизавета Кудинова.

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Кому грозит тромбоз

Тромбоз возникает, когда кровяной сгусток прикрепляется к стенке вены или сосуда и нарушает кровоток. Эта проблема опасна тем, что тромб может оторваться, попасть в лёгкие, закрыть просвет артерии и привести к дефициту кислорода. Такое случается нередко и, увы, опасно для жизни, отметила Кудинова.

Кто в группе риска:

люди старше 40 лет,

пациенты старше 70 лет из-за наличия других хронических заболеваний,

женщины во время деторождения,

больные онкологией.

3 признака тромбоза

Если вы подозреваете у себя тромбоз, можно наведаться к УЗИ-специалисту, чтобы сделать ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей, отметила флеболог. Есть состояния, при которых это нужно сделать обязательно. Вот основные признаки тромбоза:

отёк нижней конечности с одной стороны,

интенсивные или незначительные мышечные боли, которые усиливаются при ходьбе или стоянии,

состояние гиперемии.

Если у вас совпало хотя бы два из этих признаков, не стоит медлить — идите к врачу, а если самочувствие совсем неважное — вызывайте скорую, предупредила Кудинова.

Что нужно для профилактики тромбоза

Движение — жизнь. Этот принцип в полной мере работает с тромбозом. Снизить риск заболевания помогает активность, здоровый сон и отказ от вредных привычек — алкоголя, курения и психоактивных веществ, из-за которых обычно и сужаются сосуды.

Это всё база, а в дополнение к ней стоит поддерживать питьевой режим и употреблять достаточное количество растительных продуктов и клетчатки, сказала эксперт телеканалу «Санкт-Петербург».

Как понять, что у меня тромбы: 3 лайфхака

Тромбы не всегда смертельно опасны. Всё зависит от их местоположения. Например, поверхностные сгустки ни к каким серьёзным проблемам не приводят. Зато тромбоз глубоких вен может нанести весомый урон здоровью.

Британский профессор Марк Уайтли назвал три упражнения для быстрой проверки наличия тромбов в глубоких венах: