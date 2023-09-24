Как выявить аллергию на молоко

Названы признаки аллергии на молоко
Аллергическая реакция на молочный белок чаще всего передается по наследству, однако к развитию аллергии может привести, например, раннее кормление ребенка коровьим молоком. Как проявляются симптомы данного хронического заболевания, рассказала врач-нутрициолог Лана Беляева.
«Аллергические реакции на коровье молоко, например, могут проявляться кожными высыпаниями, зудом, экземой, болями в животе, метеоризмом, тошнотой или рвотой. В худшем случае может возникнуть анафилактическая реакция», – объясняет врач.
Точные причины развития этой аллергии еще не до конца изучены. Врачи считают, что заболевание является наследственным, но причины могут быть и иными.
«Лечение аллергии на молочный белок в первую очередь заключается в избегании контакта с провоцирующим аллергеном – белком коровьего молока. Однако это также означает отказ от важных питательных веществ, содержащихся в коровьем молоке, таких как кальций, витамины группы B и йод», – добавляет Беляева.
Врач советует восполнять недостаток питательных веществ из других продуктов. Если вероятны случаи острой аллергической реакции, при которых возможен анафилактический шок, то при себе всегда нужно иметь атантигистаминные препараты, пишет medikforum.ru.