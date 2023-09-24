Как выявить аллергию на молоко

Аллергическая реакция на молочный белок чаще всего передается по наследству, однако к развитию аллергии может привести, например, раннее кормление ребенка коровьим молоком. Как проявляются симптомы данного хронического заболевания, рассказала врач-нутрициолог Лана Беляева.

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«Аллергические реакции на коровье молоко, например, могут проявляться кожными высыпаниями, зудом, экземой, болями в животе, метеоризмом, тошнотой или рвотой. В худшем случае может возникнуть анафилактическая реакция», – объясняет врач.

Точные причины развития этой аллергии еще не до конца изучены. Врачи считают, что заболевание является наследственным, но причины могут быть и иными.

«Лечение аллергии на молочный белок в первую очередь заключается в избегании контакта с провоцирующим аллергеном – белком коровьего молока. Однако это также означает отказ от важных питательных веществ, содержащихся в коровьем молоке, таких как кальций, витамины группы B и йод», – добавляет Беляева.