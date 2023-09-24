Какие симптомы говорят о риске внезапной смерти

Нередки случаи, когда у здоровых и активных людей, которые никогда не обращались к медикам с жалобами на сердце, происходит внезапный инфаркт с летальным исходом. Существует несколько факторов риска, одним из которых является повышенное ночное давление. Об этом рассказал кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев.

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«Кроме того, сердечная недостаточность у таких пациентов регистрировалась в 2,5 раза чаще», – отметил Крулев.

Японские исследователи выяснили, что риск сосудистой катастрофы при повышенном ночном давлении возрастает на 50 %. Провоцирует такое давление: сахарный диабет, атеросклеротическое поражение почечных артерий и апноэ сна (остановка дыхания на короткий период во время сна).

Кардиолог добавил, что единственный способ контролировать ночное давление – это его суточный мониторинг. Пациенту на время сна надевают автоматический тонометр, который измеряет дневные показатели раз в 15–30 минут, а ночные с интервалом в 30-60 минут, пишет rg.ru.