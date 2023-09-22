Врач рассказал о диагностике и методах лечения рака головы и шеи

С 18 по 23 сентября проходит Европейская неделя ранней диагностики рака. Знаниями об особенностях онкологии головы и шеи поделился врач-онколог Дмитрий Фанштейн, заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения № 1 в Волгоградском областном онкоцентре.

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По словам специалиста, к данному типу рака относится поражение всех органов головы, кожа и волосистая часть. В Волгоградской области одна из наиболее частых проблем – опухоль щитовидной железы. Однако встречаются и опухоли полости рта, челюстей, ЛОР-патология.

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Поводом для обращения к онкологу должны стать новообразования на коже, сообщили в облздраве. Это покраснение, язва или темное пятно. Особое внимание нужно уделить родимым пятнам и невусам – если они начали менять форму, то нужно срочно идти к врачу.

То же самое относится к язвам и трещинам на слизистой, если они не заживают более двух недель. О проблеме говорят нарушение дыхания и трудности при заглатывании пищи.

Очень важно как можно раньше найти болезнь и сразу же начать лечение.

– Ранняя диагностика опухолей в области головы и шеи приводит к значительно лучшим результатам как косметическим, так и в прогностическом плане, – отмечает медик.

На ранних стадиях есть шанс ограничиться хирургическим вмешательством без лучевой или химиотерапии. Значительно снижается риск появления метастазов и возвращения опухоли.

Медик дал советы по профилактике заболеваний головы и шеи.

– Это, конечно, отказ от вредных привычек, так как алкоголь и курение негативно воздействуют на слизистую дыхательных и пищеварительных путей. Отказ от длительного пребывания на солнце без использования защитных средств: головного убора, защитных кремов, – посоветовал он.