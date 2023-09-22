Что делать после укуса пчелы, рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

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По его словам, для предварительной оценки последствий укуса нужно обратить внимание на количество укусов, место, возраст и аллергический статус пострадавшего.

«Если ужалила или залетела в рот или нос одна пчела, то, скорее всего, все обойдется местными проявлениями, без серьезных последствий. Иная ситуация с аллергиками. Если у них будет «встреча» даже с одной пчелой, последствия могут быть очень серьезные, поскольку ее яд – сильнейший аллерген», – предупредил эксперт.

Он также добавил, что все может ограничиться местными симптомами, пусть и ярко выраженными. Однако при системном характере может дойти до отека Квинке или анафилактического шока, который смертельно опасен для человека.

В первую очередь, по словам Лебедева, к месту укуса надо приложить холодное, принять противоаллергическое лекарство (даже если жертва не аллергик), обработать рану антисептическим средством и смазать гормональной мазью. Если симптомы недомогания развиваются, а температура повышается, следует обратиться к врачу, сообщает Life.ru.