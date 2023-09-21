Иммунолог Жемчугов объяснил, могут ли продукты защитить от COVID

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Мнение о том, что некоторые продукты могут помочь организму бороться с COVID благодаря определенному уровню pH, является неверным. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-терапевт и иммунолог Владислав Жемчугов.

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«У коронавируса отсутствует уровень pH, так как он является частицей. Поэтому употребление продуктов с разной кислотно-щелочной средой (лимон, чеснок, манго, авокадо и мандарины) никак не поможет защитить человека от COVID», – пояснил врач.

Владислав Жемчугов уточнил, что для защиты от коронавируса нужно соблюдать ряд правил: чаще мыть руки, ходить в масках и держать дистанцию, пишет КП.