Невролог: в каком возрасте самый высокий риск появления Альцгеймера

Сегодня (21 сентября) мировое медицинское сообщество отмечает Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. По данным ВОЗ, во всем мире деменция диагностирована у 55 миллионов человек, и ожидается, что к 2050 году число таких пациентов утроится.

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Что нужно знать о заболевании? Что делать с молодых лет, чтобы защититься от старческого слабоумия? На вопросы "Российской газеты" ответила врач-невролог, руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, профессор Анна Боголепова.

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Что из себя представляет болезнь Альцгеймера, почему она возникает

Анна Боголепова: Это нейродегенеративное заболевание, которое характеризуется малозаметным началом, неуклонным прогрессированием расстройства памяти и познавательных функций. Болезнь Альцгеймера - глобальная проблема современного общества, поскольку вносит значительный вклад в инвалидизацию людей, а также влияет на качество их жизни.

Социально-медицинская значимость болезни Альцгеймера подчеркивается тем, что это заболевание считается лидирующей причиной деменции (около 60-70% всех случаев), наличие которой приводит к нарушению профессиональной деятельности, трудностям в общении с другими людьми и снижению социальных контактов, сложностям в выполнении бытовых дел. Но самое печальное, что с течением времени состояние пациента с болезнью Альцгеймера ухудшается, и в какой-то момент он уже не может самостоятельно выполнять ежедневные гигиенические процедуры, одеваться, ухаживать за собой. Он перестает ориентироваться в пространстве, узнавать родственников. Это огромная беда и для самого человека, и для его семьи.

Болезнь Альцгеймера может передаваться по наследству (10% случаев), или возникать спонтанно. В случае спонтанного возникновения в основе развития заболевания могут лежать различные факторы риска или их совокупность, которые запускают патологические механизмы.

Насколько распространена болезнь

Анна Боголепова: По данным ВОЗ во всем мире деменция диагностирована примерно у 55 млн человек. Ожидается, что к 2050 году число таких пациентов возрастет до 152 млн.

В России единой базы данных нет. Однако было проведено исследование на одной ограниченной территории страны, и его результаты позволили составить предположение о числе пациентов с болезнью Альцгеймера в России в целом. Это примерно 1,2-1,4 млн человек. При этом прогнозируется, что к 2035 году число больных с деменцией в России достигнет 2-3,6 млн человек.

Кто чаще всего и в каком возрасте страдает от этого недуга

Анна Боголепова: Чаще всего болезнью Альцгеймера страдают люди пожилого (60-74 года) и старческого возраста (75-90 лет). Однако, все чаще дебют болезни Альцгеймера наблюдается в более раннем возрасте. Сегодня около 5% случаев приходится на активный возраст - 40-50 лет. Чем старше человек - тем выше риск развития заболевания. Каждые 5 лет после 65-летнего возраста этот риск удваивается. Риск развития болезни Альцгеймера в течение 1 года для различных возрастных групп составляет: Если среди 65-69 - летних доля людей с таким диагнозом составляет 0,3%, в возрасте 70-74 года - уже 0,6%, в 75-80 лет - 0,9%, 80-84 года - 2,3%, 85-89 - 4%, старше 90 лет - 6,9%.

Могут ли заболеть молодые люди

Анна Боголепова: Да, могут. Это так называемая ранняя или пресенильная форма болезни Альцгеймера, при которой заболевание развивается до 65 лет. Так, в 5% случаев болезнь Альцгеймера может возникать уже после 40-45 лет и носит, чаще всего, наследственный характер. Случаи возникновения болезни Альцгеймера ранее 40 лет встречаются и описаны в мировой литературе, однако их мало.

Можно ли предотвратить болезнь Альцгеймера

Анна Боголепова: Основой метод профилактики - это коррекция факторов риска развития болезни Альцгеймера, таких как повышение уровня артериального давления, увеличение уровня глюкозы в крови, повышение уровня холестерина, нарушение ритма сердца и других.

Важно держать под контролем хронические заболевания - сердечно-сосудистые, нарушения метаболизма, диабет. Поможет наблюдение у медицинских специалистов и прием правильно подобранных лекарств.

Во многих исследованиях было показано благоприятное влияние когнитивного тренинга, активной интеллектуальной деятельности. Замечено: люди профессий, требующих постоянных умственных усилий, например, ученые, заболевают реже.

Конечно, важна и физическая форма. Регулярные физические упражнения, соблюдение средиземноморского типа питания с включением в рацион морепродуктов, фруктов и овощей помогают дольше сохранить познавательные способности и общее функциональное состояние. Безусловно, играет важную роль и отказ от вредных привычек. Участие в социальных мероприятиях и поддержание социальных контактов относится к методам профилактики снижения познавательных функций, а, следовательно, и болезни Альцгеймера.

Наконец, очень важно раннее выявление и диагностика заболевания. Полностью вылечить болезнь Алцгеймера сегодня нельзя, но можно замедлить прогрессирование заболевания, используя использованием доступные методы лечения. Поэтому так важно, чтобы люди были осведомлены о когнитивном здоровье, знали о ранних симптомах и вовремя обращались к врачу.

Что нужно для быстрой и точной диагностики

Анна Боголепова: Для постановки диагноза болезни Альцгеймера используется комплексный подход: сбор жалоб и анамнеза как у пациента, так и у его родственников, оценка соматического статуса, неврологический осмотр, нейропсихологическое обследование с оценкой состояния познавательных функций, оценка активности пациента в повседневной жизни. Все это дополняется методами лабораторной и инструментальной диагностики.

Наиболее значимые из инструментальных методов обследования - это магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) головного мозга. Важное значение имеет дифференциальная диагностика БА, в частности, поиск других возможных причин развития деменции - в таких случаях познавательные нарушения могут быть полностью обратимыми.

Какие современные методики лечения БА используются в Центре, насколько они эффективны

Анна Боголепова: В Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России работает отдел когнитивных нарушений, который специализируется на изучении познавательных функций и заболеваний, вызывающих расстройства когнитивных процессов, в том числе болезни Альцгеймера.

В отделе мы проводим нейропсихологическое тестирование с оценкой когнитивных функций и эмоционально-аффективных расстройств, а затем подбираем индивидуальную терапию с использованием доступных и эффективных лекарств. Главная задача - замедлить прогрессирование БА, что способствует более длительному сохранению умственной и физической активности пациентов в повседневной жизни.