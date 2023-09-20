Кому нужно регулярно посещать офтальмолога

С возрастом возрастает риск развития множества заболеваний, в том числе офтальмологических. А в некоторых случаях возраст является основным фактором начала болезни. В их числе возрастная макулярная дегенерация (ВМД) – прогрессирующее поражение центральной зоны сетчатки, которое приводит к ухудшению зрения и даже слепоте, рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе «Областного офтальмологического диспансера» в Тюмени.

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В Тюменском областном офтальмологическом диспансере ежегодно обследуют до 3 тысяч пациентов с возрастной макулярной дегенерацией или центральной дегенерацией сетчатки. ВМД, как правило, не бывает у детей, чаще всего встречается у пациентов старшего возраста. Причем есть прямая зависимость между возрастом и риском возникновения этого заболевания. Так, при наблюдении у офтальмолога пациента от 52 до 64 лет ВМД диагностируют примерно в 1,6% случаях, в возрасте с 65 до 74 лет – 15%, с 75 до 84 лет – у каждого четвертого, старше 85 лет – в 30%.

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«Наиболее подвержены развитию ВМД люди со светлыми глазами, с вредными привычками, сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным уровнем холестерина. Одним из фактором может также стать пагубное влияние солнечного света, фотоповреждение сетчатки.», – отмечает врач-офтальмолог отделения глаукомы Тюменского областного офтальмологического диспансера Анастасия Власова.

Распознать развитие ВМД можно даже в домашних условиях – с помощью теста Амслера. Он представляет собой сетку с ровными линиями и четкой точкой в центре. В норме все линии должны быть прямые. При повреждениях сетчатки есть искривления, изменения.

«Также насторожить должны искажение строчек текста, затруднения при чтении, нечеткость изображений, появление темного пятна в центре. В этих случаях нужно обратиться к офтальмологу. Врач соберет анамнез, проведет осмотр, при наличии симптомов проводится компьютерная томография сетчатки, ангиография. Функциональные исследования также помогают следить за динамикой заболевания», – рассказала Анастасия Власова.

Возрастная макулярная дегенерация может быть сухой, влажной или рубцовой формы. В первом случае зрительные функции сохраняются достаточно высокие. Для лечения назначают специальные препараты, витаминные курсы, соблюдение здорового образа жизни и правильного питание, а также регулярное наблюдение у врача-офтальмолога.

Влажная форма характеризуется образованием новых сосудов под сетчаткой в следствие разных причин, сопровождается резким и выраженным снижением зрительных функций. В этом случае блокировать появление новых сосудов, предотвратить ухудшение зрения помогают специальные уколы – интравитреальная терапия. Эффективность зависит от степени тяжести заболевания пациента.

При рубцовой форме пациенты теряют центральное зрение: не могут писать, читать, вдевать нитку в иголку, вышивать. В этом случае восстановить зрительные функции уже нельзя.