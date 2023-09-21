Как распознать заболевание щитовидной железы: советы эндокринолога

Макарьин пояснил, что основные признаки - вялость, сонливость и апатия.
По его мнению, организм нуждается в гормонах щитовидной железы так же, как автомобиль в топливе. Если этих веществ недостаточно, появляется заболевание гипотиреоз. Он отметил:
- Другие симптомы гипотиреоза - отеки на лице, прибавка в весе. Но это может быть максимум один-два килограмма, не надо путать это с ожирением.
Врач указал на еще одно нарушение функций щитовидной железы - тиреотоксикоз. В этом случае гормоны вырабатываются в избытке. Симптомы - повышенная тревожность, тремор рук и потливость.
Медик продолжил:
- Глаза бывают выпученные, шея увеличена. Может быть тахикардия, аритмия. И конечно, перепады настроения: за десять минут человек может и посмеяться, и поплакать - это все избыток гормонов.
Эндокринолог советует лечить гипотиреоз лекарствами, замещающими функцию щитовидной железы. А тиреотоксикоз - средствами, блокирующими выработку гормонов. Кроме того, поможет и хирургическая операция.
Виктор Макарьин объяснил, что бывают болезни щитовидки, обусловленные ее структурными изменениями. Так, в органе могут возникать узловые образования. Первый симптом - появление опухоли на передней поверхности шеи ниже кадыка. Онколог рекомендует при любой патологии щитовидной железы сразу обращаться к врачу, пишет радио Sputnik.