Как распознать заболевание щитовидной железы: советы эндокринолога

Макарьин пояснил, что основные признаки - вялость, сонливость и апатия.

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По его мнению, организм нуждается в гормонах щитовидной железы так же, как автомобиль в топливе. Если этих веществ недостаточно, появляется заболевание гипотиреоз. Он отметил:

- Другие симптомы гипотиреоза - отеки на лице, прибавка в весе. Но это может быть максимум один-два килограмма, не надо путать это с ожирением.

Врач указал на еще одно нарушение функций щитовидной железы - тиреотоксикоз. В этом случае гормоны вырабатываются в избытке. Симптомы - повышенная тревожность, тремор рук и потливость.

Медик продолжил:

- Глаза бывают выпученные, шея увеличена. Может быть тахикардия, аритмия. И конечно, перепады настроения: за десять минут человек может и посмеяться, и поплакать - это все избыток гормонов.

Эндокринолог советует лечить гипотиреоз лекарствами, замещающими функцию щитовидной железы. А тиреотоксикоз - средствами, блокирующими выработку гормонов. Кроме того, поможет и хирургическая операция.