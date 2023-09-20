Перечислены опасные витамины и добавки для людей старше 40 лет

Если человек самостоятельно прописывает себе витамины, то это может серьезно навредить здоровью. Врач-гинеколог Екатерина Волкова назвала самые опасные добавки для людей старше 40 лет и объяснила, почему без рекомендации специалиста их не стоит принимать.

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— В нашей системе взаимосвязь процессов работы внутренних органов, микробиоты, обмена, генетики определяет качество усвоения всех веществ, в том числе и добавок. Поэтому пить их самостоятельно, без понимания того, что происходит, нельзя, — сообщила Екатерина Волкова.

Медик отметила, что витамин С многие принимают как защиту от вируса. Однако нужно знать, что он мобилизует безвредное железо, которое хранится в организме, и превращает его в элемент, вызывающий повреждение сосудов.

— Мы можем подкинуть дров в этот процесс и вызвать обострение. При правильной дозе витамин С нейтрализует свободные радикалы, защищает клетки, — пояснила Волкова.

У омега-3, по словам гинеколога, тоже есть побочные эффекты. Самое опасное осложнение — это снижение свертываемости крови. Совместное применение с лекарственными препаратами, разжижающими кровь, усиливает эффект последних, отметила врач.

Также железо люди часто назначают себе сами в больших дозах, добавила специалист.