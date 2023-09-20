Что специалисты думают о "капельницах здоровья"

Внутривенные "витаминные", "оздоравливающие" и "омолаживающие" капельницы становятся популярными в разных странах. В том числе и в России. Известные артисты и блогеры позируют с катетером в руке на фото в соцсетях и рассказывают о чудесном эффекте процедуры. Стоимость "коктейлей" высока, но, похоже, спрос еще выше.

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Достаточно забить в поисковую строку актуальную для осени тему "капельница для укрепления иммунитета" - и, пожалуйста, компьютер выдает ворох предложений, в том числе, к примеру, коктейль "Стоп простуда".

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Прохожу по ссылке, попадаю на сайт клиники инфузионной терапии. Состав капельницы указан - хорошо, значит, не кота в мешке предлагают. Смотрим и проверяем: витамин С - понятно (кто же его не принимает в сезон простуд?), магний и калий - тоже нужные микроэлементы. Также в составе "коктейля" значатся мексидол и моликсан.

Тут уже возникают вопросы: моликсан, согласно инструкции, применяют при тяжелой алкогольной интоксикации и при вирусных гепатитах. Мексидол - известный антиоксидант, но показания к применению у него - лечение последствий инсульта, черепно-мозговых травм, энцефалопатий. Почему этот "специально разработанный коктейль" должен остановить развитие ОРВИ и гриппа, остается загадкой.

Выбор лечебных смесей между тем, что называется, на любой вкус. Тут тебе и капельница красоты и молодости "Золушка" (как говорят, хит сезона), и говорящий сам за себя коктейль "После вечеринки", и жиросжигатели. Один коктейль взбодрит, другой - поможет расслабиться и заснуть.

Одна капельница стоит от 5 до 10 тыс. рублей, комплекс из пяти - с небольшой скидкой.

Конечно, можно предположить, что блогеры, на все лады расхваливающие инфузионное лечение, просто зарабатывают деньги. Но если бы это совсем не работало, наверно, тема быстро сошла бы на нет? А что думают специалисты?

"Название IV("ай-ви")-терапия произошло от английского intravenous therapy - "внутривенная терапия". Речь идет о введении базовых нутриентов: витаминов, минералов, аминокислот, антиоксидантов, необходимых для адекватного протекания биохимических реакций в организме. Проще говоря, для поддержания здоровья,- пояснила врач-терапевт, заведующая дневным стационаром клиники "РЖД-Медицина" Анна Сокол. - Методика становится все популярнее, так как сейчас бум на превенцию и антиэйджинг".

"Собственно, капельницы - это никакое не ноу-хау. Еще в советское время активно применялся внутривенный путь для введения различных лекарств и витаминов - про такие процедуры говорили просто: сходить "покапаться",- отмечает научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. - Сейчас на фоне роста внимания людей к своему здоровью и появления новых лекарственных препаратов интерес к ней растет. В наших клиниках IV-терапию мы применяем уже более двух лет. Разработали 150 протоколов лечения исходя из индивидуальных потребностей пациентов. У нас капельницы ставятся не ежедневно, а по более щадящей схеме - раз в неделю. Препараты вводятся последовательно, они подобраны таким образом, чтобы дополнять и усиливать действие друг друга".

Именно благодаря индивидуальному подходу IV-терапия гораздо более полезный и современный метод восстановления и поддержки организма по сравнению со "стандартными" капельницами. Кроме того, наши отечественные наработки дополнены методиками, придуманными европейскими и американскими специалистами, то есть лечебные протоколы, которые используются в IV-терапии, - это сочетание всех имеющихся на сегодня данных, - отмечает Анна Сокол.

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Многие из нас сейчас живут в условиях дефицитарных состояний - мы недоедаем белка, нам не хватает витамина D, железа, других витаминов и микроэлементов.

"Далеко не всегда у наших пациентов есть возможность и желание восполнять дефициты с едой. Это долго, медленно и в ряде случаев малоэффективно. Причина тому - ухудшающаяся экология, урбанизация, образ жизни большинства людей, изменение составов и качества продуктов", - говорит Анна Сокол.

Современные продукты содержат много "пустых" калорий. Диетологи рассчитали: чтобы получить из еды все необходимые нутриенты в нужном количестве, нужно съедать горы еды по 9-10 тыс. кКал в сутки. Съесть столько, может, и съешь, но в кресло скоро точно не поместишься. Так что приходится витамины и микроэлементы принимать дополнительно.

"Хронический стресс разбалансирует множество систем. Вообще, наш образ жизни и вредные привычки - курение, алкоголь, хронические интоксикации тяжелыми металлами - все это надо стараться компенсировать. Например, курильщикам нужно принимать повышенные дозы витамина С. В том числе с помощью IV-терапии, - отмечает доктор Сокол. - Но при одном условии: такое лечение требует обращения к специалистам".

Оговорка не случайна: пару лет назад, когда бум на капельницы еще только набирал обороты, ВВС рассказала об ужасном случае в китайском Хунане. Медики чудом спасли пациентку, которая сама поставила себе капельницу, смешав фруктовые и овощные соки, в надежде, что витамины попадут прямо в кровь и оздоровят организм. В результате - сепсис и множественный отказ органов. Потребовался диализ и длительное лечение, прежде чем любительница витаминов начала поправляться.

Это, конечно, крайний случай невежества и слепого следования рекламе. Крайний, но не единственный.

Далеко ходить не надо - полгода назад трагедия случилась в Москве: студентка медвуза !), а заодно блогер - популяризатор всевозможных зожных затей, погибла из-за капельницы с омолаживающим препаратом. Капельницы она ставила себе сама, а заодно и своему другу. И в какой-то момент что-то пошло не так.

Друг выжил, а несостоявшегося врача, увы, спасти не удалось.