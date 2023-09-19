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Роспотребнадзор ответил на вопрос о коронавирусных ограничениях

На данный момент вводить ограничительные меры из-за коронавируса не планируется. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор ответил на вопрос о коронавирусных ограничениях
© Lenta.ru

«В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период», — говорится в сообщении.

Там пояснили, что за последнюю неделю в стране зафиксировано около 11,5 тысячи случаев заболеваний COVID-19, однако рост объясняется сезонностью. В пресс-службе порекомендовали соблюдать профилактические меры, избегать мест большого скопления людей, мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие средства.