Почему нельзя готовить на поцарапанных сковородках

Приготовление пищи на поцарапанных сковородках представляет опасность для здоровья и может даже привести к раку, предупредила американский врач-терапевт Пунам Десаи. Ее цитирует издание The Sun.

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Десаи объяснила, что через трещины, вмятины, царапины и сколы на сковородах с антипригарным или керамическим покрытием в продукты питания попадает большое количество микропластика. Эти крошечные нерастворимые частицы, попадая в организм, могут оставаться в нем в течение длительного времени.