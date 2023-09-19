Почему нельзя готовить на поцарапанных сковородках

Врач предупредила об опасности готовки на поцарапанных сковородках
Приготовление пищи на поцарапанных сковородках представляет опасность для здоровья и может даже привести к раку, предупредила американский врач-терапевт Пунам Десаи. Ее цитирует издание The Sun.
Десаи объяснила, что через трещины, вмятины, царапины и сколы на сковородах с антипригарным или керамическим покрытием в продукты питания попадает большое количество микропластика. Эти крошечные нерастворимые частицы, попадая в организм, могут оставаться в нем в течение длительного времени.
По словам врача, микропластик является разрушителем эндокринной системы: он может спровоцировать гормональный дисбаланс, проблемы с фертильностью, а также значительно повышает риск развития рака печени. В заключение Десаи призвала отказаться от использования посуды с антипригарным покрытием или выбрасывать ее при появлении любых, даже незначительных повреждений, чтобы снизить риск проблем со здоровьем.