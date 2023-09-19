О каких болезнях может говорить звон в ушах

«Любой звон, писк в ушах, как будто закипает чайник, — это не норма, такого быть не должно. Затягивать с таким состоянием не стоит, нужно обследоваться у специалиста. Главное — не заниматься самолечением. Например, болезнь Меньера может вызывать не только шум в ушах, но и рвоту, головокружение и обмороки. Самостоятельно человек не сможет это диагностировать, а тем более вылечить», — рассказал Сумароков.