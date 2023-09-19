Опухоль, отит и нервно-психические расстройства: о каких болезнях может говорить звон в ушах
Звон в ушах может из-за переутомления, недосыпа, физических нагрузок или после концерта. Нередко причина недуга — воспаления и тяжёлые патологии. Об этом, ссылаясь на врача-отоларинголога, хирурга Данила Сумарокова, пишет «Почему болит».
Частые причины шума в ушах:
- серные пробки;
- отит;
- воспаление барабанной перепонки;
- остеохондроз шейного отдела позвоночника;
- опухоль на слуховом нерве;
- нервно-психические расстройства;
- понижение или повышение артериального давления;
- патология сердечно-сосудистой системы.
«Любой звон, писк в ушах, как будто закипает чайник, — это не норма, такого быть не должно. Затягивать с таким состоянием не стоит, нужно обследоваться у специалиста. Главное — не заниматься самолечением. Например, болезнь Меньера может вызывать не только шум в ушах, но и рвоту, головокружение и обмороки. Самостоятельно человек не сможет это диагностировать, а тем более вылечить», — рассказал Сумароков.
Лечить звон в ушах всегда следует с консультации ЛОР-врача. При необходимости он направит пациента к нужному специалисту — терапевту, неврологу или сосудистому врачу.
Регулярный звон в ушах может быть признаком нехватки витамина B12.