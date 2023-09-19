Вирусолог рассказал о тройной эпидемии в России
Вирусолог рассказал, что в России прогнозируется тройная эпидемия. Россиянам будут угрожать новый штамм коронавируса, грипп и другие вирусные инфекции.
В России прогнозируется приход тройной эпидемии. Как сообщает вирусолог Георгий Викулов, в Европе активно распространяется новый штамм коронавируса "пирола", вызывая подъем заболеваемости. Кроме того, это может совпасть с приходом в Россию гриппа и риносинцитиального вируса. И детям, и взрослым придется защищаться от трех вирусов сразу.
Вирусолог рекомендовал привиться от гриппа, передает его слова Lenta.ru. Также он посоветовал носить с собой средства индивидуальной защиты, которые необходимо использовать в местах большого скопления людей.