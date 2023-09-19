Вирусолог рассказал о тройной эпидемии в России

Вирусолог рассказал, что в России прогнозируется тройная эпидемия. Россиянам будут угрожать новый штамм коронавируса, грипп и другие вирусные инфекции.

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В России прогнозируется приход тройной эпидемии. Как сообщает вирусолог Георгий Викулов, в Европе активно распространяется новый штамм коронавируса "пирола", вызывая подъем заболеваемости. Кроме того, это может совпасть с приходом в Россию гриппа и риносинцитиального вируса. И детям, и взрослым придется защищаться от трех вирусов сразу.