О чем может говорить регулярное ночное потоотделение

Ночное потоотделение считается нормальным, особенно в тёплую погоду. Если же оно происходит регулярно, это может быть признаком заболевания. Эксперт в области здравоохранения выявила три потенциальные причины.

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Высокий уровень гормонов щитовидной железы (гипертиреоз), диабет, изменения половых гормонов — всё это может вызывать жар ночью. Гипоталамус, часть гормональной системы, управляет регуляцией температуры тела. Его дисфункция может также спровоцировать повышенную потливость.

Тревога, приступы паники, стресс являются распространёнными причинами возникновения пота. Часто наблюдается дисбаланс таких минералов, как калий, натрий, кальций, магний и железо.

Недостаток определённых витаминов и минералов – маркер недуга. Для решения этой проблемы рекомендуется увеличить потребление пищи, богатой калием (бананы, картофель, зелень, цитрусовые) и магнием (миндаль, кешью, шпинат, фасоль, тыквенные семечки), а также обратить внимание на анализы витаминов D и B12.