Диетолог рассказала о пользе красного вина

Диетолог Маргарита Королева рассказала, чем полезно красное вино. По ее словам, красное вино может защитить стенки сосудов, улучшить пищеварение и формулу крови.

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Королева напомнила, что красное вино является важной частью средиземноморской диеты, которую в медицинских кругах часто соотносят со здоровым образом жизни.

В составе красного вина находится большое количество биологически активных компонентов, а именно полифенолов, которые являются основным составляющим винограда.

Полифенолы — это антиоксиданты, обеспечивающие защиту организма от свободных радикалов.

Эксперт отметила, что вино, сделанное из натурального сусла с содержанием, в том числе, виноградных косточек, способно снижать уровень липидов низкой плотности в крови и увеличивать уровень липидов высокой плотности. Это снижает риск атеросклеротического поражения сосудов.

При этом Королева отметила, что важно помнить о допустимой дозировке: