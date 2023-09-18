ОРВИ и грипп: какие анализы нужно сдавать в сезон простуды

Осень — период, когда активируются вирусные и инфекционные недуги.

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«Вечерняя Москва» узнала, какие анализы нужно сдавать во время активации ОРВИ и гриппа.

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Инсулин

По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, даже если у вас отменное здоровье и чувствуете вы себя хорошо, необходимо регулярно проходить обследования, чтобы вовремя выявить проблемы в организме — особенно осенью.

Как отмечает спикер, все опасные недуги, помимо сезонных инфекций, обостряются как раз в осенне-весенний период.

Первое, что нужно проверить, по словам спикера, это инсулин.

— Именно этот гормон помогает перемещать глюкозу из крови в другие ткани. Если уровень глюкозы в анализе крови в норме, тогда следует проверить уровень инсулина, — сказала спикер.

Нормальными значениями считается диапазон 2,6–24,9 микрограмма на миллилитр. Индекс (коэффициент) инсулинорезистентности НОМА-IR для взрослых (от 20 до 60 лет) без диабета — 0–2,7.

Если уровень инсулина повышен, то это один из признаков ожирения, низкий уровень свидетельствует о воспалении поджелудочной и развитии диабета I типа.

Магний

Чаще всего исследование на уровень магния врачи назначают тем, у кого имеются симптомы его дефицита: слабость в мышцах, бессонница, спутанность сознания, судороги.

— С помощью уровня магния в организме можно также понять степень всасывания в тонкой кишке витаминов, нутриентов, а также выяснить причины пониженного уровня кальция и калия. Нормальные значения — 0,66–1,07 ммоль на литр, — уточнила специалист.

Дефицит магния предупреждает о развитии остеопороза, сердечно-сосудистых болезней и повышении давления, пояснила Мескина.

Гомоцистеин

Тест на гомоцистеин позволяет специалистам определить недостаток некоторых витаминов и микроэлементов: В6, В9, В12. Если показатели этих витаминов понижены, то это явный признак того, что показатели гомоцистеина в крови увеличились.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что нормальные значения гомоцистеина у мужчин 5,46–16,20 микрограмма на миллилитр, а у женщин — 4,44–13,56 микрограмма на миллилитр.

Анализ крови обязателен

В случаях инфекционных заболеваний врач рекомендует сдавать также общий анализ крови и мочи:

— Это нужно для того, чтобы узнать больше о возникшей инфекции в организме. При простуде осуществляется забор крови из вены. Если оказывается, что в крови больше лимфоцитов, то заболевание носит вирусный характер, если нейтрофилов, то бактериальный.