Как определить наличие в организме бактерии, вызывающей гастрит и язву

Хеликобактер пилори – это бактерия, которая при попадании в организм человека может вызвать различные заболевания пищеварительной системы. Как распознать ее наличие, рассказал гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Андрей Констанденков.

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«У большинства людей хеликобактер пилори просто мирно сосуществует с естественной микрофлорой человека, никак не давая о себе знать», – отметил эксперт.

Причинить вред бактерия может при определенных условиях – когда она активизируется, начиная агрессивно себя вести по отношению к хозяину. В таком случае она поражает слизистые оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

В результате у человека может развиться хронический гастрит или язва. Заболевания могут вызвать опасные кровотечения или перфорацию стенок желудка, объяснил Андрей Констанденков.

Симптомы наличия хеликобатера пилори зависят от степени его активности и общего состояния организма. Однако есть признаки, на которые стоит обратить внимание: голодные боли в желудке, нарушения работы кишечника, рвота и тошнота, слабость и проблемы с артериальным давлением.

«Для диагностики инфекции необходимо проконсультироваться у гастроэнтеролога и пройти дополнительные обследования», – передает «Доктор Питер».