“Известия”: ученые нашли средство против эпидемий типа COVID-19
Создано средство для повышения иммунитета, которое поможет людям справиться с опасными инфекционными эпидемиями, в том числе новыми штаммами гриппа и коронавирусами SARS-CoV. Разработкой средства занимались эксперты Института теоретической и экспериментальной биофизики (Пущино). Это наноэмульсия на основе терпеноидов – активных частиц, входящих в состав эфирных масел хвойных деревьев.
Авторы новой работы добавили терпеноиды в состав сквалена – препарата, который в мире широко применяют для создания общеукрепляющих препаратов. В итоге получилось новое чрезвычайно эффективное вещество.
“Добавка лишь 1% терпентинного масла умножает действие сквалена как минимум в четыре раза. При этом новый состав может сохранять полезные свойства от двух до четырех лет. В то время “чистые” скваленовые эмульсии остаются годными к применению не более года”, – поведали “Известиям” ученые.
Они считают, что самый действенный способ использования препарата – это инъекция, которая быстро мобилизует иммунитет и позволит увеличить защиту организма в преддверии сезонных обострений инфекций или при наступлении пандемии.