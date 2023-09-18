Ученые нашли средство против эпидемий типа COVID-19

“Добавка лишь 1% терпентинного масла умножает действие сквалена как минимум в четыре раза. При этом новый состав может сохранять полезные свойства от двух до четырех лет. В то время “чистые” скваленовые эмульсии остаются годными к применению не более года”, – поведали “Известиям” ученые.