Названы лучшие и худшие спортивные упражнения при простуде

Журналисты Yoki.Ru назвали лучшие и худшие спортивные упражнения при простуде. Материал доступен на сайте издания.

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По информации источника, во время простуды можно заняться ходьбой и бегом. Отмечается, что бег является естественным муколитическим средством. Кроме того, полезными будут цигун и йога, так как дыхательные упражнения помогут повысить иммунитет и снять боли и неприятные ощущения, связанные с воспалением синусов.

Худшим вариантом станет посещение фитнес-зала и поднятие тяжестей. Также не рекомендуются командные виды спорта, так как есть риск заразить партнеров по занятиям.