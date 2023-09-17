Причину агрессивного рака нашли в сидячей работе

Сидячая работа и малоподвижный образ жизни в целом может стать причиной развития рака мочеполовых органов. Об этом рассказал хирург и онкоуролог Марк Гадзиян в своем Telegram-канале.

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По словам врача, при сидячем образе жизни в малом тазу происходит застой кровообращения. Клетки начинают испытывать кислородное голодание и меняться на фоне этого. Так они приобретают новые функции, которые способствуют возникновению опухолей. Поначалу такие опухоли могут быть маленькими, однако при этом они обладают высокой агрессивностью и быстро распространяются по организму.

К факторам риска также относится употребление большого количества мяса, жира, жирной рыбы, жареной пищи, молока и кисломолочных продуктов, копченостей и фастфуда. Чтобы снизить риск болезни необходимо включать в рацион больше овощей и фруктов, богатых ликопином, который замедляет развитие опухолевых процессов. В частности, это помидоры, грейпфрут и арбуз, отметил врач.