Названы распространенные симптомы рака ЖКТ

Российский врач рассказал об основных признаках онкологического заболевания.

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Хирург-онколог Иван Карасев в своем telegram-канале напомнил, что с возрастом риск заболеть раком становится выше, поэтому людям после 30 лет следует больше внимания уделять здоровью. Главные признаки развивающейся онкологии ЖКТ могут проявляться через какое-то время после еды. Человек может ощущать опоясывающую боль, тяжесть или другой дискомфорт.

Существуют и другие симптомы. Например, постоянное повышение температуры тела при отсутствии призаков простуды, изменение цвета кожи, потеря веса, увеличение лимфоузлов или какие-то иные уплотнения на теле.

Врач обратил внимание на то, что на развитие рака оказывает влияние ряд факторов – недостаток сна, погрешности в питании, вредные привычки и стресс. Он советует при появлении малейших признаков недуга не затягивать, обратиться к врачу и пройти обследование. Онкологические заболевания, выявленные на ранней стадии, лечатся успешнее.