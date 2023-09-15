Иммунолог предупредил об угрозе еще одной пандемии

Все чаще происходят межвидовые прорывы птичьего гриппа, в частности болезнь нередко передается человеку. Последнее время таких случаев стало еще больше. Это указывает на возможную пандемию в ближайшие годы, заявил иммунолог Николай Крючков.

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Врач объяснил, что вирус постепенно адаптируется к новым условиям. Такой вывод можно сделать, потому что порывы становятся более регулярными.

«В этом случае, при несвоевременно принятых мерах <...> мы перейдем в этап пандемического гриппа, как было три раза в XX веке. Это может случиться хоть в следующем сезоне, прогнозировать здесь что-то невозможно», – рассказал Крючков.