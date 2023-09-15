Иммунолог рассказал об особенностях нового сезона гриппа

«По данным мониторинга за гриппом, резких изменений в вирусе гриппа выявлено не было. Единственное — изменится один из возможных штаммов, который будет циркулировать в этом сезоне, но это достаточно небольшие изменения. С учетом того, что прошлый сезон был бурным, эпидемическим, что происходит, как правило, раз в пять-шесть лет, этот год должен быть заметно легче», — считает Крючков.