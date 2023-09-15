Популярное средство от насморка оказалось бесполезным

Согласно недавнему исследованию Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), фенилэфрин, активный компонент многих известных средств от насморка, неэффективен при пероральном приёме.

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Этот ингредиент широко используется в препаратах, таких как Sudafed PE, Benadryl Allergy Plus Congestion и DayQuil Cold & Flu.

Комитет по безрецептурным лекарствам FDA пришёл к выводу, что фенилэфрин не облегчает заложенность носа при употреблении внутрь.

Однако, при прямом внесении в нос через спрей, эффективность препарата сохраняется. При пероральном приеме менее 1% фенилэфрина фактически попадает в кровоток и ткани носа.