Онколог указал на симптом рака через два часа после еды

Хирург-онколог, кандидат медицинских наук Иван Карасев перечислил несколько основных настораживающих признаков, которые часто появляются при развитии злокачественного процесса в организме.

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Как пишет доктор в своем Telegram-канале, с каждым прожитым годом вероятность заболеть раком только растет. И, как показывает практика, "болячки", которые человек провоцирует своим образом жизни, начинают проявляться у многих людей в возрасте до 40 лет .

"Лет до 30 еще держимся, а потом начинают вылезать болячки в самых разных места", - отметил Иван Карасев, подчеркнув, что ресурсы человека, разумеется, небезграничны.

Так, мы "не досыпаем, едим все, что проще сделать, не заморачиваясь составом, курим, пьем, чтобы как-то снизить уровень стресса". Но последний только накапливается, меньше его не становится.

"То тут, то там с кем-то ругаемся. Это начальники, клиенты, а то и вовсе самые близкие люди. Мы как бы одалживаем у своего организма эти силы", - отметил онколог.

Один из основных признаков появления серьезной проблемы в организме - боль. С проверкой ЖКТ нельзя медлить, если прием пищи сопровождается дискомфортом. Речь не только про тошноту, боли во время еды, но и неприятные ощущения спустя пару часов после приема пищи, например, опоясывающая боль.