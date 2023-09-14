Врач указала на первые симптомы инфаркта

Даже отсутствие каких-либо недомоганий может быть признаком инфаркта. Об этом рассказала врач общей практики, заведующая терапевтическим отделением Елена Спирочкина.

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«Инфаркт миокарда может сопровождаться несколькими необычными сигналами, среди которых особенно выделяется так называемая группа церебральных симптомов. Это головная боль, головокружение, одышка, чувство удушья», – пояснила эксперт.

По ее словам, также человек может испытывать боли в области желудка, кишечника и малого таза.