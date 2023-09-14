На какие опасные заболевания могут указывать симптомы метеозависимости

У здорового человека не должно быть негативных реакций на изменение погоды, включая магнитные бури. Если симптомы метеозависимости появляются, стоит обратиться к врачу, сообщила врач-терапевт Вероника Лисицкая.

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«Влияние магнитных бурь на здоровье человека признается доказательной медициной скорее мифом», – отметила врач.

Болезненная реакция на изменения окружающей среды в настоящее время не внесена в международную классификацию болезней МКБ-10. Головная боль, слабость, головокружение и другие проявления метеозависимости возникают из-за других заболеваний.

Речь идет о хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы, железодефицитной анемии и снижении функции щитовидной железы. При появлении симптомов метеозависимости рекомендовано пройти хотя бы минимальный объем обследований, отметила Вероника Лисицкая в беседе с «Известиями».