О чём та боль, что особенно чувствуется с той или иной стороны?

В наши дни особенно актуальным стал вопрос соблюдения баланса. Ленты социальных сетей, информационные блоги заполнены советами, как обрести гармонию и спокойствие, как никуда не торопиться и нигде не опаздывать.

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Как можно помочь себе не только на уровне медицины и психологии, но и с точки зрения нейрофизиологии?

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Согласитесь, всё в жизни, как будто бы противопоставлено: день и ночь, работа и отдых, труд и лень, радость и грусть, женское и мужское, хорошее и плохое, белое и чёрное. Так и наше тело фактически разделено на правое и левое полушарие мозга, правую и левую сторону.

Согласно нейрофизиологии, каждая из сторон обладает определённой энергией: правая сторона – мужская энергия, левая сторона – женская энергия, или, иначе говоря, правая сторона отвечает за рационализм, прагматичность, твёрдость ума, левой стороне же отведено руководить эмоциональностью, чувственностью, интуицией.

Как вы можете догадаться, совершенно неслучайно в самом начале речь шла о балансе, ведь факт наличия перевеса в ту или иную сторону в определённой степени отражается не только на социально-психологическом уровне человека (отношения, психоэмоциональное состояние), но и на его самочувствии.

Важно: «Тема сторон» в психосоматике является непростой с точки зрения трактовки, поэтому необходимо тщательно изучать данный вопрос, игнорируя антинаучные положения. Деление тела на правую и левую сторону строится на неврологической теории деления полушарий головного мозга.

О правой стороне

Правая сторона тела как «мужская часть» тонко реагирует на общение с противоположным полом (в том числе с отцом или матерью), на жизненные планы и карьеру как женщины, так и мужчины.

Женщина, у которой произошёл «перекос в мужскую сторону», зачастую играет мужскую роль, её женская энергия находится в состоянии застоя.

Такие женщины обычно являются руководителями, занимают ответственные должности, безусловно, развитая мужская часть помогает им в профессиональной реализации, однако, бывает так, что этим женщинам сложно отказаться от такого сценария и в личных отношениях. Они предпочитают подавлять, контролировать, ревновать своих партнёров (это касается как любовных, так и дружеских отношений).

Почему может произойти данный перекос?

Распространённым примером такой ситуации является воспитание в неполной, преимущественно женской семье, где ещё маленькая девочка выполняет функции взрослого (старшая сестра), а иногда даже и отцовскую функцию (психологическая поддержка матери).

В случае с мужчинами, повышенное влияние их «мужской-правой стороной» (что уже означает дисбаланс), как правило, блокирует «левую сторону», которая отвечает за эмоции, взаимопонимание, что априори может быть препятствием на пути к здоровым отношениям.

Традиционная роль мужчины как добытчика и защитника в таком случае неизбежно искажается и даже может трансформироваться в роль авторитарного тирана. Так и наоборот, преимущество левой стороны над собственно правой-мужской может сформировать мужчину как человека, у которого нет своего мнения, и он будет подавляем мамой или супругой.

В идеале правая сторона должна проявляться преимущественно в профессиональной среде (спорт, юриспруденция, научная сфера) в условиях здоровой конкуренции. На уровне межличностных отношений правовая сторона может помогать человеку отстаивать его личное мнение, личные границы как его собственные, так и его семьи.

В случае если был задет физиологический и психоэмоциональный функционал правой стороны, это будет выражено в следующих симптомах:

Плечи — несу всё на себе, устал, хочу отдохнуть.

Женская или мужская репродуктивная система — отрицание своих биологических функций, подавление мужского/женского начала.

Периодическая боль справа — обострение недавних психологических травм (тех, что не смогли или не захотели отпустить).

Хроническая боль справа (спина, почки) — психологическая травма как непрожитая и постоянная часть человека.

Боли или покалывание в руках или ногах — отсутствие у человека осознания базовой безопасности (я должен был начеку).

Зубная боль — проблемы взаимодействия с родственниками по мужской линии.

Жар или холод — как проработка душевных травм.

Бытует мнение, что правая сторона также отвечает за отношения с «родом» и связана с «проработкой родовых программ». Никаких научно достоверных исследований на уровне психосоматики пока не наблюдается, разве что фактор наследственности никто не отменял.

Если вы обратили внимание, что чаще болит «где-то справа», первое, что нужно сделать — это посетить врача-терапевта, а также вспомнить о своём душевном состоянии, о своих тревогах и переживаниях. Грамотный психосоматолог работает с эмоциями и состояниями, а не с родовыми программами и заговорами. Будьте внимательны при выборе специалистов.

О левой стороне

Левая сторона в отличие от правой — это эмоциональная составляющая, креативное начало, «сердце» человека, поэтому неслучайно левую сторону именуют «женской». На уровне метафоры левая-женская сторона — это также отношения с противоположным полом, яркость и насыщенность испытываемых эмоций, реализация как друга и соратника, жены или мужа.

«Перекос в левую сторону» означает либо тотальный контроль своих эмоций (чувствовать нельзя, мне не положено злиться, боюсь радоваться), либо их отсутствие (дезориентированность в эмоциональном плане, не знаю, что чувствую, не понимаю, чего хочу или вовсе ничего не желаю). Для женщин, как и для мужчин излишнее влияние левой-женской стороны может означать состояние гиперэмпатии, игнорирование своих чувств в угождение другому или неразрешённые конфликты с мамой или бабушкой.

При отсутствии баланса с преимуществом в левую сторону могут возникнуть проблемы с самореализацией, с проживанием своих и чужих эмоций, а также с самоидентификацией.

О чём болит слева:

Спина, в большей мере верх спины — отсутствие заботы о себе. Нарушения в сексуальной сфере — нет ощущения нахождения «здесь и сейчас», холодность, бесчувственность. Головные боли — состояние запутанности, «много мыслей в голове». Проблемы с зубами — споры и конфликты с родственниками женского пола. Сердце — излишняя эмоциональность, переживания относительно себя и окружающих. Боли с левой стороны — отношения с мамой (избегание, контроль, подавление), отсутствие материнской фигуры (дети-сироты).

Исцеление себя и своего тела начинается с восстановления баланса. Любой избыток или недостаток рано, или поздно напомнят о себе через самочувствие и самоощущение.

Какую эмоциональную боль вынужден проживать ваш организм?

Ответов может быть великое множество. Отыскав истинную причину недомоганий (предательство, потаённая злость и обиды, невыплаканные слёзы), вы сможете подарить себе себя.

О чём болит ваша правая или левая сторона?