Доктор Абакумов: как спастись от мигрени?

Мигрень имеет свойство доставлять очень много хлопот. Как понять, что ваш недуг связан именно с этим заболеванием и как спастись от мигрени рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов.

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«Мигрень - это не просто «голова болит». Это неврологическое заболевание, когда вокруг все становится в сто раз ярче и громче. Хочется вставить беруши, залезть в темную пещеру на краю света и не показываться ближайшие четыре часа минимум… Как понять, что это она и есть?», - задается вопросом доктор.

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Боль в голове при мигрени может возникать с одной или со всех сторон и даже переходить на глаза. При этом человек ощущает пульсацию, которая усиливается даже при небольшом движении. Не исключены тошнота, а также неприятные ощущения для глаз от света и для ушей от шума.

Кстати, у женщин мигрень бывает в три раза чаще, чем у мужчин. В этом зачастую виноваты гормоны, вызывающие приступы при месячных. Досаждать возникшая мигрень может от 4 часов до нескольких дней. Вызвать недуг могут самые разные причины. Например, стрессы. От них помогают медитации, спорт и здоровое полноценное питание. Нельзя нарушать свой сон. Ложиться спать надо в одно и то же время и почивать не менее 7-8 часов.

«Победить мигрень поможет стабильный уровень гормонов. План лечения подберет гинеколог или терапевт. Чашечка кофе или бокал вина за обедом мигрень не вызовут. Но знать свои пределы и не перебарщивать - важно. Когда чувствуете, что мигрень накатывает - постарайтесь остаться дома, а не гулять под жарой или в шторм», - советует доктор Абакумов.

Несистемное питание тоже может спровоцировать мигрень. Рекомендуется не употреблять продукты с гистамином, глутаматом натрия, а также шоколад, сыр и другие молочные продукты. Вредны также искусственные подсластители и вяленое мясо. Нужно не только правильно есть, но и пить. Мигрень любит и обезвоживание. Надо носить с собой бутылочку воды. Не нужен вам и очень яркий свет при болях — носите в таких случаях солнцезащитные очки.

Помочь может зеленый свет. Уже доказано, что его облучение снижает частоту и интенсивность головных болей. Боль может появиться и от того, что некоторые запахи активируют нервные рецепторы в носу, поэтому врач советует держаться подальше от химикатов и от людей, которые обильно поливают себя духами.

Появление мигрени бывает связано со злоупотреблением лекарственными препаратами. Выбрать рецептуру лечения поможет лечащий врач.