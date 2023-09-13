Мужская беременность: что так называют медики
Мужская беременность – это понятие, которое используется для описания состояния, когда мужчина переживает симптомы, характерные для беременности. Эти симптомы включают утреннюю тошноту, повышенную чувствительность к запахам, изменение аппетита, нарушение сна и эмоциональные изменения. Однако, стоит отметить, что такие симптомы могут быть вызваны другими факторами, такими как стресс, гормональные изменения или психосоматические реакции.
Существует несколько научных исследований, которые исследовали феномен мужской беременности. Одно из них, проведенное в 2008 году в Университете Северной Каролины, показало, что у 22% мужчин, чьи супруги были беременны, были выражены симптомы, характерные для беременности. Однако, данное исследование имело небольшую выборку и не было подтверждено другими исследованиями.
Другое исследование, проведенное в 2017 году в Университете Калифорнии, показало, что мужчины, которые активно участвовали в уходе за беременными партнерами, имели повышенные уровни гормона окситоцина. Окситоцин известен как гормон, связанный с укреплением социальных связей и формированием эмоциональной связи между родителями и ребенком. Это исследование подчеркивает важность психологической поддержки и участия мужчин во время беременности.