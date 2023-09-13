Мужская беременность: что так называют медики

Мужская беременность – это понятие, которое используется для описания состояния, когда мужчина переживает симптомы, характерные для беременности. Эти симптомы включают утреннюю тошноту, повышенную чувствительность к запахам, изменение аппетита, нарушение сна и эмоциональные изменения. Однако, стоит отметить, что такие симптомы могут быть вызваны другими факторами, такими как стресс, гормональные изменения или психосоматические реакции.

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Существует несколько научных исследований, которые исследовали феномен мужской беременности. Одно из них, проведенное в 2008 году в Университете Северной Каролины, показало, что у 22% мужчин, чьи супруги были беременны, были выражены симптомы, характерные для беременности. Однако, данное исследование имело небольшую выборку и не было подтверждено другими исследованиями.