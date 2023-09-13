Врач назвала самый опасный вид инфаркта

Даже отсутствие каких-либо недомоганий может быть признаком инфаркта. Об этом рассказала врач общей практики, заведующая терапевтическим отделением Елена Спирочкина.

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Она отметила, что можно выделить несколько необычных симптомов инфаркта миокарда. Есть так называемая группа церебральных симптомов. У человека возникает головная боль, головокружение, одышка, чувство удушья.

При абдоминальном симптоме пациент испытывает любые боли в области желудка, кишечника, малого таза.

Спирочкина также отметила, что есть аритмический симптом, когда пациенты вообще не испытывают никаких болей, но жалуются на нарушение ритма сердца. Они отмечают, что сердце стучит слишком быстро или с перебоями, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам врача, самый опасный вариант инфаркта миокарда — это безболевой. При этом не возникает никаких симптомов, а диагноз врач ставит на основании ЭКГ.