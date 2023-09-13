Сон является важной частью нашей жизни, позволяя нашему мозгу и телу отдохнуть и восстановиться после напряженного дня.

Недостаток сна может повлиять на концентрацию внимания, продуктивность, творческие способности и эмоциональное состояние. Люди, у которых есть хронический недосып, чаще испытывают стресс и раздражительность. Недостаток сна также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.

Исследования показали, что невыспавшиеся люди за рулем так же опасны, как и алкоголики. У людей, которые спят менее пяти часов, риск попасть в аварию возрастает в два-три раза. Это связано с тем, что недостаток сна ухудшает работу мозга, приводя к нарушению концентрации внимания, координации и замедлению реакций.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.