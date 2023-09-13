Какие обезболивающие действуют быстрее

Лекарство может подействовать как через несколько минут, так и через несколько дней. Об этом пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-терапевта, фармаколога Яну Белоусову.

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Таблетки, как правило, дают самый скорый эффект, потому что растворяются в желудке быстрее, чем капсула или сироп. Если действующее вещество поступило в организм в оболочке, оно начинает всасываться только в кишечнике. Белоусова подчеркнула, что перед приёмом любого препарата важно изучить инструкцию, чтобы не возникло ошибочных ожиданий.

Быстродействующие лекарства нередко нужно закладывать под язык. Они обычно используются для моментального снятия симптомов, например, при аллергии. Анальгетики принесут облегчение уже через 15-30 минут после приёма. При внутривенном введении препарата человек получает мгновенный эффект, а при внутримышечной инъекции действие наступает через 5-10 минут.

«Если говорить про наружные препараты, такие как трансдермальный пластырь, то время всасывания лекарственного вещества через кожу будет гораздо дольше, чем пероральным способом, то есть при проглатывании таблетки», — заметила врач.