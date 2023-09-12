Акупрессура – это древняя техника воздействия на биологически активные точки тела. Каждая точка связана с определенным органом или системой организма.

Согласно китайской медицине, в районе коленного сустава находится точка долголетия. Массаж этой точки в течение одной минуты сразу после пробуждение очень эффективен.

Во время массажа улучшается кровообращение в области колена, что уменьшает болевой синдром и воспаление в суставе. Также массажные движения разогревают мышцы и сухожилия, повышая их гибкость и подвижность. Это позволяет уменьшить боль в коленях при ходьбе и других физических нагрузках.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.