В чем польза массажа колен: видео
Акупрессура – это древняя техника воздействия на биологически активные точки тела. Каждая точка связана с определенным органом или системой организма.
Согласно китайской медицине, в районе коленного сустава находится точка долголетия. Массаж этой точки в течение одной минуты сразу после пробуждение очень эффективен.
Во время массажа улучшается кровообращение в области колена, что уменьшает болевой синдром и воспаление в суставе. Также массажные движения разогревают мышцы и сухожилия, повышая их гибкость и подвижность. Это позволяет уменьшить боль в коленях при ходьбе и других физических нагрузках.
Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.
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